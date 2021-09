Catanzaro-Catania di coppa Italia: le soluzioni di Baldini

Baldini continuerà a percorrere il 4-3-3, anche se a gara in corso non sono eslcusi esperimenti dal punto di vista tattico, per inziare a tracciare una strada diversa, una soluzione ulteriore

Competizione minore, ma vetrina per chi ha trovato meno spazio fino a questo momento. Soluzioni tattiche in canna per Baldini che proverà a testare volti nuovi in quello che è l'impegno infrasettimanale di coppa Italia di serie C tra Catanzaro e Catania. La sconfitta in campionato contro la Paganese ha testimoniato quel ritorno alla realtà, alla dimensione di una squadra destinata a lottare per stare nella categoria nel miglior modo possibile. Avversario in campo un Catanzaro che i rossazzurri incontreranno nuovamente in campionato, tra due giornate, dopo la sfida interna degli etnei contro i Bari.

Aria di rivoluzione da entrambe le parti in occasione di questa gara: Cianci, Bombagi, De Santis, Stentardini e l'ex Welbeck tra le fila dei calabresi; Greco, Biondi, Zanchi, Russini, Moro, volti che potrebbero partire dall'inizio in casa Catania.

Baldini continuerà a percorrere il 4-3-3, anche se a gara in corso non sono eslcusi esperimenti dal punto di vista tattico, per inziare a tracciare una strada diversa, una soluzione ulteriore nel corso della stagione. In porta possibile prima chance per Sala. In difesa la coperta è corta e resta favorita la coppia Ercolani-Monteagudo.