Catanzaro-Catania, probabili formazioni: Moro scalpita, Biondi reclama spazio

Baldini potrebbe rimescolare le carte a centrocampo. In difesa ancora Monteagudo con Ercolani. In attacco possibile chance per Moro. In campo alle ore 21.00 di lunedì 27 settembre

Il Catania in cerca di punti. La classifica non sorride e una sola vittoria in 4 turni di campionato rischia di essere un biglietto da visita di inizio campionato poco incoraggiante. Una squadra giovane che ha cambiato tanto e in balia dei momenti. Errori individuali, l'ultimo contro il Bari di Monteagudo, hanno compromesso prestazioni non da buttare. Anche il calendario non ha sicuramente sorriso alla squadra di Baldini, Monopoli e Bari, ma anche Paganese, si sono rivelati avversari tosti da affrontare. Il match contro il Catanzaro in programma lunedì 27 settembre continua una scia non semplice dal punto vista degli impegni di inizio campionato.

Baldini potrebbe rimescolare le carte a centrocampo e dare una chance a Biondi dal primo minuto. In difesa ancora Monteagudo con Ercolani, Pinto e Calapai favoriti nel ruolo da terzini. In attacco possibile chance per Moro galvanizzato dalla rete messa a segno contro il Bari, una staffetta quella con Sipos che potrebbe dare entusiasmo ad entrambi e renderli partecipi e protagonisti in zona gol. Maldonado parte favorito in regia, ma scalpita anche Cataldi. Ceccarelli confermato in attacco. Piccolo carta da giocare a gara in corso.

PROBABILE FORMAZIONE CATANZARO-CATANIA

Catania (4-3-3): Stancampiano, Calapai, Monteagudo, Ercolani, Pinto, Biondi, Maldonado, Rosaia (Provenzano), Russotto, Moro (Sipos), Ceccarelli