Catania Fc, Lodi in ritiro... con giacca e camicia

Oggi a Zafferana Etnea il Catania Fc ha accolto un ospite eccellente: Francesco Lodi, in giacca e camicia.

"Stile dirigente" scrivono i tifosi sui social vedendo qualche foto e chissà che questo episodio non sia proprio il preludio di un ritorno, dopo il mancato rinnovo da calciatore e il ritiro. Un rientro alla base sotto una nuova veste. Un'attenzione particolare del Catania per aspetti come l'appartenenza e il rispetto della storia e della carriera di un ragazzo che ha legato la sua vita alla città dell'elefante può spingere verso questa direzione.

Senza andare troppo avanti con l'immaginazione, bisogna attendere eventuali ufficialità di un nuovo matrimonio. Certamente, ad ogni modo, i volti distesi e i sorrisi scambiati tra Ciccio Lodi e la squadra, oltre alla dirigenza sono un segnale molto positivo. Si profila una nuova parentesi rossazzurra, particolare ma stimolante come le precedenti? Lo sapremo, a breve.