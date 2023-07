Ciccio Lodi lascia il calcio giocato: annunciato il ritiro

Annunciato l'addio al calcio giocato di Ciccio Lodi. Dopo la notizia del mancato rinnovo del contratto con il Catania Fc in vista del prossimo campionato di terza serie, arriva la decisione - confermata dalla testata "La Casa di C " - di appendere le scarpette al chiodo.

Il regista smette di giocare, una decisione sicuramente sofferta che potrebbe però subito aprirgli degli spiragli per il ritorno in rossazzurro, sotto nuova veste (da dirigente). Soltanto qualche giorno fa, infatti, da parte della governance del club etneo c'è stata un'apertura in questo senso. Lo stesso Lodi, naturalmente, dovrà decidere adesso cosa gli aspetta per il futuro, valutando le vie che gli potranno consentire di continuare a vivere nel mondo del calcio.

Restano nella mente e nel cuore dei tifosi le perle che sul rettangolo verde hanno fatto la storia della squadra dell'elefante.