Verso Castrovillari-Catania, ventuno rossazzurri a disposizione di Ferraro: ancora assenti Litteri e Sarno

L’allenatore del Catania, Giovanni Ferraro, ha diramato la lista dei calciatori a disposizione per la prossima partita: sono 21 i convocati al termine della seduta di rifinitura. Il tecnico dovrà ancora fare a meno di Litteri e Sarno oltre che dello squalificato Rapisarda , rientra invece Andrea Russotto. I rossazzurri affronteranno il Castrovillari, nel match in programma domani alle 14:30 allo stadio "Mimmo Rende" e valido per la 22esima giornata del Girone I del campionato Serie D 2022/23.

"Formazione? Non c’è la necessità di fare stravolgimenti - ha detto ieri in conferenza stampa Ferrara - Sarebbe un messaggio sbagliato. Giusto schierare i giocatori più in forma. La tappa di Castrovillari non sarà affatto scontata. Alla fine della partita ognuno di noi maturerà il proprio pensiero sulla gara disputata".

Questi gli atleti a disposizione del tecnico rossazzurro:

1 Bethers

2 Boccia

4 Somma

7 An. Russotto

8 Di Grazia

10 Lodi

11 Forchignone

17 De Luca

18 Rizzo

21 Pedicone

22 Groaz

23 Palermo

24 Vitale

26 Lorenzini

27 Castellini

31 Chiarella

32 Giovinco

35 De Respinis

70 Baldassar

79 Jefferson

99 Sarao