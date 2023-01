Coppa Italia Eccellenza, Catania Women in semifinale

Grazie al quarto successo nel girone triangolare C, il Catania Women accede alla semifinale regionale della Coppa Italia di Eccellenza Femminile. A San Cataldo le calciatrici allenate da Peppe Scuto hanno realizzato quattro reti mantenendo inviolata la propria porta: è il nono successo in altrettante gare ufficiali disputate in questa stagione.

A segno le rossazzurre Costanza Pennisi, Vittoria Musumeci, Maria Di Stefano e Anna Zappalà.



Coppa Italia Eccellenza Femminile - Triangolare C, quinta giornata

Sabato 14 gennaio - Stadio “Valentino Mazzola” - San Cataldo (Caltanissetta)

Gloria Città di San Cataldo-Catania 0-4

Reti: pt 1° Pennisi, 42° Musumeci; st 29° Di Stefano, 43° A. Zappalà.

Gloria Città di San Cataldo: Santangelo; Valenti, Gentile (Garofalo), Rizzo (Iacona), Buggea (Vassallo), Naselli, Parisi (Dominici), Ballarea (Andaloro), Lupo, Scarantino, R.Buggea. A disposizione: Palermo, Biancheri. Allenatore: Lamarca.

Catania: Puglisi; Pietrini, Mussumeci (S.Zappalà), Lanteri, Fiorile (Milazzo), Villani (Russo), Musumeci, Di Stefano, Vitale, Pennisi (A. Zappalà), Suriano (Chiricò).

A disposizione: Orlando; Ragaglia, Zuppelli. Allenatore: Scuto.

Ammonizioni: Valenti, Parisi, Naselli (G).

Arbitro: Elvir Duric (Palermo).

Recupero: pt 0'; st 0'.