Coppa Italia Eccellenza Femminile, il Catania Women avanza

Il Catania Women s’impone per 3-1 sul campo del Marsala e conquista così l’accesso alla finale regionale in gara unica della Coppa Italia di Eccellenza Femminile, contro il Santa Lucia Siracusa. Al Municipale “Nino Lombardo Angotta”, dopo il botta e risposta della prima frazione, l’accelerazione decisiva delle ragazze allenate da Peppe Scuto è giunta nella ripresa. Alla doppietta di Costanza Pennisi, per le etnee, si è aggiunto il gol di Virginia Basilotta.

Coppa Italia Eccellenza Femminile - Semifinale - Ritorno

Domenica 5 marzo - Stadio Municipale “Nino Lombardo Angotta” - Marsala (Trapani)

Marsala-Catania 1-3

Reti: pt 26° Pennisi, 30° Bannino (M); st 7° Pennisi, 45° Basilotta.

Marsala: Donato; Via (Bernardini), Cucuzza (Manuguerra), Clemente, Alcamo, Termine, Agate, Bannino, Agozzino, Bilello, Guzzo (Ambrogi). A disposizione: Scozzari; G.Giacalone, R.Giacalone. Allenatrice: Valeria Anteri.

Catania: Orlando; Pietrini, Chiricò (A.Zappalà), Lanteri, Fiorile, Musumeci, Basilotta, Di Stefano, Vitale, Pennisi, Suriano. A disposizione: Puglisi; Milazzo, Russo, Messina, Spina, S.Zappalà. Allenatore: Peppe Scuto.

Ammonizione: Cucuzza (M).

Tempi di recupero: pt 2’; st 3’.

Arbitro: Giovanni Chiappara (Palermo).