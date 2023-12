Il Catania avanza in Coppa, Pescara battuto 2-0: segnano Castellini e Zammarini

Vittoria convincente, il Catania avanza in Coppa Italia di categoria. Successo per 2-0 sul Pescara al Massimino grazie alle reti segnate da Castellini al 67' a coronamento di un'azione d'angolo e Zammarini nel finale su assist di Zanellato, subentrano nella ripresa. Le due marcature regalano ai rossazzurri il pass per il prossimo turno della competizione. Gara difficile ma affrontata con personalità dalla squadra di Lucarelli, brava a resistere nei momenti di furore offensivo degli abruzzesi, in particolar modo nel primo tempo. Ripresa in gestione. Riscattata la prova insufficiente offerta a Messina, nel derby perso al Franco Scoglio sabato scorso. Apprezzabile il senso di sacrificio e la disponibilità messa in campo da tutti gli elementi della formazione catanese.

Il Catania ha mischiato le carte, dovendo far fronte tra infortuni, squalifiche e scelte di mercato a molte assenze soprattutto in attacco, proponendo una formazione inedita, condita da qualche esperimento nel settore offensivo. Bethers in porta con Rapisarda, Lorenzini, Curado e Castellini nel pacchetto arretrato; in mezzo Zammarini e Quaini dietro al terzetto formato da Chiricò, Rocca e Chiarella; prima punta Bocic, da adattato. Nel Pescara c'è Plizzari tra i pali insieme a Floriani, Di Pasquale, Pellacani e Milani; Dagasso, Aloi e Tunjov a centrocampo; tridente d'attacco composto da Merola, Cuppone e Accornero.

Sfida sempre intensa, gara combattuta al Massimino. Pescara pimpante e ricco di qualità in fase offensiva, con giocate veloci e di prima che hanno messo nel primo tratto di gara in forte difficoltà la squadra rossazzurra. Col passare dei minuti però i ragazzi di Lucarelli hanno cominciato a prendere le misure creando anche i presupposti per tirare con una certa pericolosità verso la porta degli abruzzesi. Al 2' pericoloso Cuppone che ci prova col diagonale, ma Bethers c'è e nega il gol-lampo agli avversari. Al 24' traversa di Accornero sul tiro di sinistro sganciato dalla trequarti che ha messo i brividi a squadra e tifosi etnei. Al 29' Rocca spreca malamente una ripartenza non servendo un compagno smarcato. Ancora Catania al 33' con Castellini che impegna Plizzari bravo a deviare il colpo di testa del difensore catanese. Primi 45' più un minuto di recupero che si concludono senza reti messe a referto.

La ripresa si apre con un cambio in casa Pescara. Dentro Pierno, fuori Milani. La partita si mantiene vivace e apertissima. Al 56esimo i padroni di casa vanno ad un passo dalla rete con il lancio in profondità di Quaini, mischia in area e palla che arriva a Chiarella: davanti al portiere l'attaccante calcia colpendo il palo alla destra del portiere, sulla ribattuta Chiricò va alla conclusione ma il tiro viene respinto in corner. Il Pescara decide di effettuare altri cambi, mentre invece Lucarelli attende ancora qualche minuto prima di sostituire qualche pedina. Al 67' il Catania segna: angolo per i rossazzurri battuto da Chiricò, in area toccano prima Rapisarda, poi Lorenzini e infine Castellini che insacca la rete dell'1-0 facendo esplodere tutto lo stadio. Un minuto dopo dentro Marsura e Dubickas, fuori Chiarella e Bocic. La gara cambia, adesso i padroni di casa cercano di controllare di più l'andazzo della sfida, addormentandola per gestire il risultato positivo. Il Pescara fa fatica a concretizzare la reazione rispetto alla marcatura subita. Girandola di cambi che cambia i connotati delle due compagini. Nel finale, a cambi già completati per il Pescara, si fa male Pellacani e gli ospiti restano in 10 per gli ultimi sei minuti più recupero del match. Raddoppio del Catania nel finale, al 90': Zanellato riconquista un pallone, supera brillantemente un avversario e serve Zammarini che lascia partire un tiro letale per Plizzari che è costretto a capitolare per la seconda volta. Dopo sei minuti di recupero squadre negli spogliatori. Catania-Pescara finisce 2-0.

CATANIA – PESCARA 2-0 67' Castellini, 90' Zammarini

CATANIA (4-2-3-1): Bethers 6,5; Rapisarda 6.5 (91’ Maffei sv), Curado 6,5, Lorenzini 6,5, Castellini 7; Zammarini 6,5, Quaini 7; Chiricò 6,5 (81' Zanellato 6.5), Rocca 6.5 (91' Deli sv), Chiarella 6,5 (68' Marsura 6); Bocic 6 (68' Dubickas 6). A disp.: Livieri, Albertoni; Mazzotta, Privitera, Popovic. All. Lucarelli 7.

PESCARA (4-3-3): Plizzari 6,5; Floriani 6, Di Pasquale 6, Pellacani 6,5, Milani 6 (46' Pierno 6); Dagasso 6,5, Aloi 6 (60' Squizzato 6), Tunjov 6,5 (77' De Marco 6); Merola 6 (72' Cangiano 6), Cuppone 6 (60' Tommasini 6), Accornero 6,5. A disp.: Ciocci, Barretta; Staver, Mesik, Moruzzi, Mora, Manu, Masala, Vergani. All. Bucaro 6,5.

Arbitro: Crezzini di Siena 6 (Boggiani-Merciari)..

Ammoniti: Accornero, Chiricò e Di Pasquale per gioco falloso, Lorenzini e Cuppone per reciproche scorrettezze. Pescara in 10 dal 40’ st per infortunio di Pellacani. Recuperi: pt 1’ e st 6’. Calcio d’angolo 7-6.