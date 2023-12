Coppa Italia Serie C, Catania-Pescara in diretta su Rai2 il prossimo 13 dicembre

Definito il calendario delle prossime partite di Coppa Italia Serie C. Catania-Pescara, match valido per i quarti di finale della competizione, verrà disputato giorno 13 dicembre (venerdì) allo stadio Angelo Massimino alle ore 20:30. Prevista anche la trasmissione televisiva del match su Rai 2. Un impegno che il Catania vuole onorare per avanzare in colla e accrescere la propria consapevolezza di sé battendo un avversario importante, impegnato in un girone diverso dal proprio.