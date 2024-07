Coppa Italia Serie C, il Catania torna in campo al Massimino il 18 agosto

La macchina organizzativa della Lega Pro si è messa in moto per la prossima stagione. In attesa dei calendari dei tre gironi di Serie C, è stata resa nota la composizione dei raggruppamenti dei primi due turni di Coppa Italia Serie C. Per il primo turno il programma prevede che le partite si disputino sabato 10 e domenica 11 agosto. Il Catania - detentore del titolo - entrerà in gioco nel secondo turno e giocherà la prima partita in casa. Si tratta di gare secche; in caso di parità previsti supplementari e rigori. Di seguito sono indicate soltanto le partite che interessano il cammino dei rossazzurri in questa fase.

PROGRAMMA PRIMO TURNO ELIMINATORIO

SABATO 10 AGOSTO 2024

GRUPPO 4

Gara P24

CROTONE – ACR MESSINA Ore 21.00 Stadio “Ezio Scida”, Crotone

Gara P25

POTENZA - AUDACE CERIGNOLA Ore 21.00 Stadio “Alfredo Viviani”, Potenza

Gara P28

BENEVENTO - TARANTO Ore 21.00 Stadio “Ciro Vigorito”, Benevento

PROGRAMMA SECONDO TURNO ELIMINATORIO

DOMENICA 18 AGOSTO 2024 – ore 21.00

GRUPPO D

Gara S13

Vincente Gara P28 Vs Vincente Gara P25

Gara S16

CATANIA Vs Vincente Gara P24