Coppa Italia Serie C, data e orario della sfida con il Crotone

La Lega Pro ha ufficializzato date e orari delle gare valevoli per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia Serie C. I rossazzurri sfideranno al Massimino il Crotone alle 18:30 di mercoledì 29 novembre. Le partite si svolgono in gara unica ad eliminazione diretta. Nel caso di parità nel numero di reti segnate al termine del match saranno disputati 2 tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Nel caso in cui proseguisse il risultato pari pure dopo i 2 tempi supplementari l’arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore.