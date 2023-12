Coppa Italia Serie C, in semifinale sarà Rimini-Catania

Si è tenuto il sorteggio delle semifinali della Coppa Italia di Serie C. Questi gli abbinamenti delle semifinali della Coppa Italia di Serie C NOW, che si giocheranno mercoledì 24 gennaio (gare di andata) e mercoledì 28 febbraio (gare di ritorno):

Rimini-Catania

Lucchese-Padova.

La finale di andata è in programma martedì 19 marzo in casa di Lucchese o Padova, la finalissima di ritorno martedì 2 aprile 2024 in casa di Rimini o Catania.