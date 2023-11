Coppa Italia Serie C, verso Catania-Picerno: ventidue rossazzurri disponibili

In attesa che la bufera sul Catania passi con la nomina del nuovo tecnico (e parte del suo staff) e del nuovo diesse è tempo di scendere in campo per i rossazzurri. Questa sera alle 20:45 infatti la compagine etnea è attesa dall'impegno casalingo di Coppa Italia Serie C contro il Picerno. A parlare, in sala stampa al Massimino, Michele Zeoli. A lui è stata affidata la gestione della squadra in questi giorni intensi e difficili in cui il club sta lavorando sul profilo della nuova guida tecnica: il pole per il post Tabbiani c'è Cristiano Lucarelli e per lui sarebbe un ritorno alle falde dell'Etna.

“Ho lavorato principalmente sulla testa in questi giorni - ha detto Zeoli - I ragazzi hanno fatto una rifinitura notevole, sono tutti dentro la partita. Ho visto un gruppo voglioso di dimostrare le proprie qualità perchè questa è una squadra forte che ho avuto modo di apprezzare anche durante gli allenamenti quando mister Tabbiani mi chiamava per fare delle contrapposizioni con i ragazzi della Primavera”.

I calciatori indisponibili. “Livieri e Di Carmine ancora in fase di recupero. Anche Rocca, Chiricò e Bocic non saranno della gara. Hanno piccoli acciacchi che faranno sì che siano a disposizione già da giovedì, li abbiamo preservati considerando le partite ravvicinate e il tour de force a cui sono stai sottoposti loro e la squadra tutta. Tante scelte verranno fatte in funzione di questo”.

Dare il massimo per i supporters. “Il tifoso in questo momento vuole vedere alcune cose - prosegue Zeoli -, dunque ho cercato di mandare dei messaggi ai ragazzi perché il pubblico di Catania ti sostiene e ti sta vicino, basta poco per portarlo dalla tua parte. Io credo che i ragazzi siano consapevoli che possono e devono fare di più. La partita col Picerno calza a pennello perché anche affrontando questi momenti poi alla lunga i ragazzi diventano più forti davanti a qualsiasi cosa”.

L'avversario di turno. “E’ la squadra che mi ha impressionato di più al Massimino. Abbiamo preparato alcune situazione tattiche in fase di possesso e non possesso, ho visto tantissima disponibiità. Mi aspetto una compattezza di squadra nei momenti difficili che ci saranno. Rispettiamo un avversario ben allenato, con dei principi di gioco ben visibili e lo dice anche la classifica. Siamo pronti perché la Coppa Italia è una partita da giocare - chiosa - e a Catania non è permesso neanche perdere un’amichevole”.

L'allenatore del Catania Michele Zeoli ha convocato ventidue calciatori per la sfida valevole per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C 2023/24.



Questi gli atleti a disposizione del tecnico rossazzurro:



1 Bethers

2 Curado

3 Maffei

4 Silvestri

5 Rapisarda

6 Zanellato

7 De Luca

9 Sarao

11 Mazzotta

13 Bouah

15 Privitera

16 Quaini

17 Dubickas

18 Rizzo

19 Deli

21 Ladinetti

26 Lorenzini

27 Castellini

31 Chiarella

33 Zammarini

77 Marsura

95 Albertoni