Domani il vice presidente del Catania in conferenza stampa

Martedì 27 febbraio alle ore 11.00 in sala stampa, allo stadio "Angelo Massimino", il vice presidente e amministratore delegato del Catania, Vincenzo Grella, risponderà alle domande dei giornalisti in vista della gara con il Rimini, in programma mercoledì alle 20.30. Un dialogo con la stampa e, soprattutto, con la città fondamentale in un delicato periodo per il sodalizio etneo, condizionato dai risultati altalenanti - e deludenti - in campionato, con la speranza che tramite la Coppa Italia di categoria, mercoledì, possa ritornare l'entusiasmo in tutto l'ambiente rossazzurro.