Domenica i sorteggi del primo turno della fase nazionale playoff

Appuntamento importante domenica 12 maggio alle 9:30 in diretta SkySport24: il miglior marcatore all time della Serie C, Felice Evacuo, sorteggerà gli accoppiamenti del primo turno della fase nazionale dei playoff promozione.

I playoff della Serie C entrano, dunque, nella fase clou: il 14 e il 18 maggio si giocheranno le sfide di andata e ritorno. Vicenza, Carrarese e Benevento, terze classificate nei rispettivi gironi di regular season, faranno il loro ingresso nella competizione al primo turno del playoff nazionale insieme al Catania, vincente della Coppa Italia di Serie C, delineando così le quattro le “teste di serie” che non potranno scontrarsi vicendevolmente.

Non resta che vivere, in diretta esclusiva SkySport24, il sorteggio di domenica per conoscere i prossimi incontri dello spettacolo playoff.