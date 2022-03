Eccellenza, Acicatena costretto alla resa dalla doppietta di Diallo   

L’Acicatena non è riuscita a ritrovare la vittoria in campionato. La formazione catenota è stata sconfitta, infatti, in trasferta per 2-1 dal Palazzolo, rimanendo, così, con un solo punto conquistato nelle ultime sette partite disputate. Il primo tempo è equilibrato e combattuto. Entrambe le squadre sono tatticamente impeccabili e non commettono alcun tipo di errore. Di conseguenza sono rari i sussulti, ma la partita è, comunque, godibile dal punto di vista tecnico.

Nella ripresa, sale in cattedra Diallo, che firma una doppietta e decide il match a favore della compagine iblea. Al 10’ sblocca il punteggio su assist di Di Pietro per poi raddoppiare (33’) con una strepitosa azione personale. Gli etnei non mollano e dimezzano al 38’ le distanze grazie al gol del neo entrato Giannetto. Nel finale, con il gli ospiti protesi vanamente in avanti alla ricerca del pareggio, Frimpong centra la traversa in contropiede.

Palazzolo-Acicatena 2-1

Marcatori: 10’ st e 23’ st Diallo; 33’ st Giannetto.

Palazzolo: Farina, Morra, Castrovilli, Illustre (50’ st Petrolito), Staita, Conrero, Di Pietro (26’ st Cinquegrano), Frimpong, Sako (42’ st Salemi), Magro (45’ st Faraci), Diallo. All. Matarazzo.

Acicatena: Castrianni, Rosalia (18’ st Spataro), Genovese, Nicotra, Semprevivo, Calì (40’ st Pulvireanti), Tomarchio, Zumbo, Barbagallo, Messina, Trovato (5’ st Giannetto). All. Jemma.

Arbitro: Carnemolla di Ragusa (Saracino e Artellini di Ragusa).