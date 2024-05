L'Atletico Catania 1994 conferma il tecnico Natale Serafino 

L’Imesi Atletico Catania 1994 annuncia di aver confermato il tecnico Natale Serafino. Il direttore sportivo atletista Damiano Proto ha incontrato l’allenatore, trovando l’intesa per il prossimo campionato di Eccellenza. “Siamo felici di continuare con mister Natale Serafino – afferma Proto -. Ha fatto un ottimo lavoro, portandoci alla salvezza”.

“Per me questa riconferma è motivo di grande orgoglio – dichiara il tecnico Serafino -. Sono felice di restare accanto alla famiglia Proto, al ds Damiano e al patron Franco Proto. Per me restare nell’ambiente Imesi è fondamentale. Spero di ricambiare questa fiducia che la società mi ha accordato. Sono più carico e motivato di prima sicuramente per obiettivi sportivi, magari diversi dalla passata stagione. Ovviamente non vogliamo soffrire come nello scorso torneo”.