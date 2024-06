Eccellenza, l'Atletico 1994 si rinforza con il centrocampista ghanese Saddik Bello

Altre tre importanti operazioni di mercato per l’Imesi Atletico Catania 1994, che ha annunciato l’ingaggio del centrocampista ghanese Saddik Bello, giocatore classe 1996. Operazione chiusa grazie all’intesa tra il direttore sportivo del club atletista Damiano Proto e il procuratore Panico. Bello rinforzerà il centrocampo della squadra allenata dal riconfermato tecnico Natale Serafino. Il calciatore africano, nella scorsa stagione, ha indossato le maglie di Sciacca e Santa Croce. Il ds Proto ha trovato anche l’accordo per la conferma degli attaccanti Giovanni Leonardi e Ibrahima Diallo. Entrambi sono stati tra i punti di forza della formazione atletista. Leonardi (classe 2001), arrivato nel mercato invernale, ha portato qualità, imprevedibilità e reti pesanti (13 per lui a fine torneo).

“Sono felice di restare - afferma Leonardi -. Mi trovo molto bene qui. Voglio fare ancora meglio e, soprattutto, aiutare la squadra a lottare per traguardi più ambiziosi. Non vedo l’ora di cominciare a giocare”. Grande soddisfazione anche per il 29enne guineano Diallo, elemento fondamentale del reparto offensivo giallorossoblu. “L’Imesi Atletico Catania 1994 è una società seria e ben organizzata - dichiara Diallo -. Sono contento di giocare in questa squadra. E’ un club formato da persone per bene. C’è un bel progetto e vogliamo fare cose importanti. Sono qui per raggiungere questi obiettivi insieme con i miei compagni”.