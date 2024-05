Paternò promosso in serie D, battuta la Solbiatese nella finale di Coppa Italia

Paternò in trionfo. La squadra etnea ha vinto la Coppa Italia nazionale di Eccellenza, battendo per 1 a 0, allo stadio "Bozzi" di Firenze, la Solbiatese. Un successo che vale la promozione in serie D, traguardo inseguito per tutta la stagione e raggiunto nel modo più esaltante. In un caldo pomeriggio, subito un guizzo di Belluso mette in apprensione la retroguardia avversaria, che si rifugia in angolo. I lombardi rispondono con un tiro da lontano fuori bersaglio. Al 10' annullato il gol di testa di Belluso, servito da Panarello, per fuorigioco. Cinque minuti dopo, rossazzurri in vantaggio: calibrato cross dalla destra dell'onnipresente Panarello e spettacolare diagonale al volo di Alessio Asero, il pallone si insacca nell'angolino basso. Micoli va vicino al raddoppio (27') con una soluzione da lontano, il portiere si allunga e sventa il pericolo. Prima dell'intervallo, conclusione dal limite di Manfrè a lato.

Mister Filippo Raciti non opera cambi. La Solbiatese avanza il baricentro della manovra ad inizio ripresa, fallendo un rigore al 15' con Scapinello (fallo di mano in area). Sul tentativo di trasformazione dagli undici metri, grande intervento di Romano, che sblocca addirittura la sfera. Ancora Romano si oppone poi, senza incertezze, alla battuta di Torraca. Godino e compagni si chiudono dietro, cercando di limitare i rischi, non riuscendo, però, a ripartire in verticale. Nonostante gli emozionanti 6' di recupero, poco o nulla da segnalare fino al triplice fischio, che manda in estasi il Paternò, che riporta il trofeo in Sicilia dopo ben 24 anni, ed i suoi calorosi tifosi.

Solbiatese-Paternò 0-1

Marcatore: 15' Asero.

Solbiatese: Seitaj, L. Lonardi, Novello, Sorrentino, Riceputi (1' st D. Lonardi), Manfrè (28' st Locati), Mira (24' st Giamberini)), Marin, Scapinello, Torraca, Mondoni. A disp.: Russo, Alabiso, Tourè, Iervolino, Minuzzi, Colombo. All. Andrea Rota.

Paternò: Romano, Mollica (38' st Sangarè), Intzidis, Godino, Panarello, Greco (35' st Virgillito), Valenca, Maimone (9' st Viglianisi), Asero (42' st Messina), Belluso (17' st Grasso), Micoli. A disp.: Truppo, Napoli, Fratantonio, Giannaula. All. Filippo Raciti.

Arbitro: Ambrosino di Torre del Greco (La Regina di Battipaglia e Bertaina di Alba-Bra).

Note: osservato, ad inizio partita, un minuto di silenzio per le vittime di Casteldaccia. Sono stati ammoniti: Marin e Greco. Recupero: 2' e 6'.