Eccellenza, il Paternò batte il Bocale e passa ai quarti di finale nazionali di Coppa Italia

Il Paternò ha battuto per 3 a 1 il Bocale allo stadio “Falcone Borsellino”, conquistando, così, la qualificazione ai quarti di finale della Coppa Italia nazionale di Eccellenza. Un successo che permette ai rossazzurri di dimenticare le sconfitte rimediate in campionato contro Enna e Milazzo. Nella sfida di ritorno degli ottavi (andata 0 a 0), prolungata fase di studio tra due squadre ben messe in campo. Al 26’ padroni di casa in vantaggio grazie al rigore di Belluso, fischiato dall’arbitro per la trattenuta in area di Scopetta allo stesso Belluso.

In avvio di ripresa, Alegria ha nei piedi il pallone del possibile pareggio, ma la sua battuta da favorevole posizione viene intercettata da Romano. Sull’altro fronte, un difensore ospite salva nei pressi della linea, poi la conclusione di Intzidis viene respinta in tuffo dal portiere classe 2005. Mileto ripete (25’) sul tentativo di Belluso, ma nulla può poi sul colpo di testa del neo entrato Viglianisi, sugli sviluppi dell’angolo. Allo scadere, Nicolau sfrutta un errore di Romano per dimezzare le distanze, ma Giannaula cala immediatamente il tris e chiude i conti.

Paternò-Bocale 3-1

Marcatori: 26’ Belluso (rig.); 26’ st Viglianisi; 45’ st Nicolau; 47’ st Giannaula.

Paternò: Romano, Messina (36’ st Napoli), Godino, Floro Valenca (15’ st Viglianisi), Panarello, Intzidis, Maimone, Greco, Micoli, Belluso (37’ st Giannaula), Asero. A disp: Truppo, Virgillito, Fratantonio, Lo Monaco, Catania, Grasso. All. Filippo Raciti.

Bocale: Mileto, Nemia (24’ st Tossi), De Clò, Urruty (9’ st Spinaci), Barnofsky, Scopetta, Arigò (1’ st Isabella), Guerrisi, Alegria, Camilleri (15’ st Santapaola), Licciardello (12’ st Nicolau). A disp.: Marino, Santiago, Corda, Sapone. All. Cosimo Saviano.

Arbitro: Arnese di Teramo (Bianchi di Roma 1 e Casale di Formia)

Note: sono stati ammoniti: Asero, Urruty, Viglianisi e Napoli. Recupero: 1’ e 5’.