Il Paternò attende la sfida contro il Manduria, ritorno dei quarti di Coppa Italia

Mancano poche ore al fischio d'inizio del match Paternò-Manduria, ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza, in programma mercoledì allo stadio "Falcone-Borsellino". Le squadre all'andata hanno pareggiato 0 a 0, rimandando, così, il discorso qualificazione alla seconda sfida in programma.

Il tecnico degli etnei Filippo Raciti, consapevole dell'importanza di questa attesa partita, ha convocato 20 giocatori (unico assente lo squalificato Mollica). “Non sarà una gara come tutte le altre, cercheremo di scrivere una importante pagina della storia di questo club. L'appuntamento assume un grande valore per noi, che dal mese di luglio lavoriamo ogni giorno senza mai fermarci – dichiara Raciti –. Il Manduria è una compagine solida, che tra le mura amiche ha fatto bene. In casa proveremo a spingerci oltre, sicuri di essere circondati da una straordinaria cornice di pubblico, che per noi sarà fondamentale”. L'incontro, che comincerà alle ore 15.00, verrà arbitrato da Alessio Artini di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Pone di Nola e Giovanni Santoriello di Nocera Inferiore.