Eccellenza: Paternò in finale nazionale di Coppa Italia, battuto 2 a 0 il Teramo  

Il Paternò è in finale nazionale di Coppa Italia di Eccellenza. Se la vedrà nell'ultimo atto della manifestazione Tricolare con la Solbiatese, allo stadio “Bozzi” di Firenze. Nella gara di ritorno della semifinale, gli etnei hanno battuto in casa per 2 a 0 il Teramo, ribaltando, così, la sconfitta (2-1) dell'andata davanti ai propri calorosi tifosi. Inizio favorevole ai rossazzurri, pericolosi con l'imprecisa conclusione di Belluso. Al 15' Napoli sblocca il punteggio: dopo una uscita bassa del portiere, indirizza la sfera in fondo al sacco con un beffardo pallonetto. Asero sfiora l'immediato raddoppio, il suo insidioso colpo di testa viene deviato in angolo da Negro. Gli ospiti rispondono prima con il tiro di Esposito dalla distanza, che termina a lato, poi con una battuta in precario equilibrio di Sanseverino, intercettata dall'attento Romano. Momento favorevole agli abruzzesi, vicini al pareggio con Tourè, che perde l'attimo fuggente e si fa anticipare sul più bello da Intzidis.

In avvio di ripresa, il Teramo pigia il piede sull'acceleratore, ma manca nelle finalizzazioni e resta in dieci uomini per la doppia ammonizione rimediata da Ferraioli. Con l'uomo in più, il Paternò prova a rendersi minaccioso in avanti, senza trovare, però, lo spiraglio giusto per colpire. Sono anzi i biancorossi, per l'occasione in completo verde, a tenere maggiormente i pallino del gioco. Per le emozioni occorre attendere il finale di partita. Viglianisi fallisce una ghiotta opportunità, calciando addosso a Negro da favorevole posizione. Nel recupero, il locali vanno a bersaglio. Grasso serve Asero, che fa partire dalla sinistra la staffilata della storica qualificazione.

Paternò-Teramo 2-0

Marcatori: 15' Napoli; 47' st Asero.

Paternò: Romano, Sangarè, Intzidis, Mollica, Napoli, Greco (39' st Virgillito), Valenca, Maimone (39' st Viglianisi), Asero (51' st Messina); Belluso (13' st Grasso), Micoli. A disp.: Truppo, Catania, Lo Monaco, Giannaula. All. Filippo Raciti.

Teramo: Negro: Furlan (37' st Cutilli), Pepe, Cangemi, Esposito, Massarotti (42' st Marcado), Sanseverino, Ferraioli, D’Egidio (23' st Rei), Tourè, Dos Santos (30' st Santirocco). A disp.: Di Donato, Cipolletti, De Marcellis, Palmentieri, Oses. All. Marco Pomante.

Arbitro: Palmisano di Saronno (Cozza di Paola e Ottobretti di Foligno).

Note: è stato espulso a 19' st Ferraioli. Ammoniti: Massarotti, Pepe, Asero, Mollica, Grasso e Intzidis.Recupero: 1' e 5'.