Eccellenza, Cesare Sorbo non è più il responsabile tecnico del Mazzarrone

Cesare Sorbo non è più il responsabile tecnico del Mazzarrone. “Ringrazio la società – ha dichiarato dopo le dimissioni – per la fiducia riposta in me. Motivi personali non mi permettono di continuare questa esperienza, che, seppur breve, è stata positiva e foriera di risultati per la Mazzarrone calcistica”.

Il presidente Giovanni Modica, ha voluto salutarlo con queste parole: “Voglio ringraziare a nome di tutta la dirigenza Cesare Sorbo per l’apporto che è riuscito a dare alla nostra squadra in questa breve parentesi. Siamo onorati di aver collaborato con lui, persona dai valori umani e professionali difficili da ritrovare in questo ambito”. Il Mazzarrone ha chiuso l’andata del campionato di Eccellenza al decimo posto con 19 punti all’attivo. Un bottino soddisfacente per una matricola nel massimo torneo regionale dilettantistico.