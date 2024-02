Eccellenza, il Paternò perde lo scontro al vertice in casa dell'Enna 

Il Paternò ha perso per 2 a 0 l'atteso scontro al vertice sul campo dell'Enna. Inizio favorevole agli etnei, che provano a rendersi pericolosi su punizione di Maimone, che pecca della necessaria precisione. Al 15' espulsi gli ospiti Romano e Belluso e dall'altra parte Boscaglia. Padroni di casa in vantaggio al 26', quando Sessa serve Randis, che insacca di sinistro la sfera. Cocimano prova a raddoppiare di testa, ma non inquadra lo specchio da favorevole posizione. Nel recupero, Maimone si vede "murata" la battuta sul più bello.

In avvio di ripresa, tiro al volo di Randis che Coriolano para d'istinto. I rossazzurri reclamano per un tocco di mano di Zappalà in area, che l'arbitro non punisce con il rigore. Il palo nega poi il gol all'onnipresente Veneroso. Al 25' Sessa mette un'ipoteca sul prezioso successo, finalizzando l'assist di Veneroso. Nel finale, altro intervento da possibile penalty (trattenuta ai danni di Micoli), ma il direttore di gara lascia proseguire e, così, esplode, al triplice fischio, la gioia dei gialloverdi.

Enna-Paternò 2-0

Marcatori: 26' Randis; 25' st Sessa.

Enna: Di Carlo, Bassoli, Sena, Boscaglia, Zappalà, Tosto, Arquin (7' st Di Dio), Sessa, Randis (36' st Adeywmo), Cocimano, Joao Pedro (15' st Veneroso, 47' st Rossi). A disp.: Sienko, Amante, Vitelli, Urso, Cristiano. All. Giovanni Campanella.

Paternò: Romano, Panarello (17′ Coriolano), Godino, Floro Valenca (26' st Viglianisi), Mollica (26' st Sangarè), Intzidis, Maimone, Greco (36' st Virgillito), Micoli, Belluso, Asero (15' st Grasso). A disp.: Messina, Fratantonio, Napoli, Giannaula. All. Filippo Raciti 6.

Arbitro: Stanzani di Bologna (Catanese di Messina e Saracino di Ragusa).

Note: sono stati espulsi Belluso e Boscaglia per reciproche scorrettezze, Romano e Di Dio. Ammoniti: Tosto, Greco, Maimone, Sangarè, Intzidis e Viglianisi. Recupero: 3′ e 4′.