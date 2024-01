Eccellenza, il Paternò vince la finale regionale di Coppa Italia

Il Paternò ha vinto, allo stadio “D’Alcontres-Barone” di Barcellona Pozzo di Gotto, la Coppa Italia di Eccellenza (32^ edizione del trofeo), battendo in finale per 2 a 0 la mai doma Supergiovane Castelbuono. Prolungate fasi di studio tra squadre ben messe in campo e attente a mantenere l’assetto tattico. Al 17’ prodigioso intervento di Fagone sulla “zampata” ravvicinata di Micoli, pallone deviato dal portiere in angolo. Il successivo colpo di testa di Floro Valenca termina a lato. Gli etnei guadagnano progressivamente metri e si propongono con maggiore continuità in avanti rispetto ai rivali. Al 38’ viene espulso Belecco per doppia ammonizione. Tre minuti dopo, Micoli sblocca il punteggio, insaccando di testa sul perfetto traversone dalla sinistra di Asero.

Nessun cambio durante l’intervallo. In avvio di ripresa, secondo “rosso” per i gialloneri. Garofalo entra in ritardo su Viglianisi e lascia il Castelbuono in nove uomini. La partita si innervosisce e l’arbitro sventola numerosi cartellini gialli ai giocatori della formazione madonita. Grandis ci prova dal limite di punta, ma Romano fa buona guardia. Reazione d’orgoglio della Supergiovane, pericolosa con la girata aerea di Pennisi, disinnescata dal portiere. I rossazzurri non riescono, in questa fase, ad affondare il colpo, anzi soffrono più del previsto la vivacità degli avversari. Al 30’ Fagone si oppone in tuffo alla conclusione a giro di Asero. “Cinghiali” vicinissimi al pareggio sulla scivolata a colpo sicuro di Franchelli con la sfera che lambisce il palo. In contropiede, Grasso fallisce il raddoppio. Allo scadere rigore (dubbio) a favore del Paternò; dal dischetto, Giannaula si fa parare il tentativo di trasformazione da Fagone, ma realizza il definitivo 2-0 sulla ribattuta corta dell'estremo difensore.

Supergiovane Castelbuono-Paternò 0-2

Marcatori: 41’ Micoli; 47’ st Giannaula.

Supergiovane Castelbuono: Fagone, Suarez, Grandis (27’ st Diallo), Jantus, Garofalo, Pennisi, Arenoso (42’ st Mazzola), Russo (22’ st Altieri), Torres Martinez, Belecco, Pardo (39’ Franchelli). A disp.: Mammano, Palma, Di Bartolo, Pappalardo, Guarnieri. All. Angelo Bognanni.

Paternò: Romano, Napoli (45’ st Messina), Panarello, Floro Valencia, Sangarè, Intzidis, Maimone, Viglianisi, Micoli (41’ st Giannaula), Belluso (13’ st Grasso), Asero (35’ st Greco). A disp.: Coriolano, Fratantonio, Catania, Lo Monaco, Virgillito. All. Filippo Raciti.

Arbitro: Haba di Caltanissetta (Camarda di Trapani e Nigrelli di Barcellona P.G.).

Note: sono stati espulsi Belecco (38’) e Garofalo (2’ st). Recupero: 2’ e 5’.