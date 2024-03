Eccellenza, l'Fc Misterbianco ottiene un punto contro il Milazzo 

E' terminato con un giusto pareggio per 1 a 1 il match Fc Misterbianco-Milazzo, disputato, a porte chiuse, allo stadio "Valentino Mazzola". Inizio propositivo dei padroni di casa, come conferma la battuta di Scapellato "murata" dalla difesa avversaria. Sull'altro fronte, esce di poco il colpo di testa di La Spada. Stessa sorte tocca poi alla girata aerea tentata da Scolaro. Il Misterbianco non ha alcun timore reverenziale ed al 41’ sfiora il vantaggio: Sinatra calcia a botta sicura e sulla ribattuta ci riprova Lorefice da favorevole posizione, ma Trimboli e Agolli si immolano con il corpo e allontanano il pericolo. Due minuti dopo, sono i rossoblu ad avere una grossa chance per sbloccare il risultato. Ten Lopez difende palla e pesca Isgrò, che penetra in area e scarica un fendente, la sfera si infrange sulla traversa e torna in campo. Nel finale, Sinatra fallisce una buona occasione, concludendo alto.

Ad inizio ripresa, i mamertini centrano il bersaglio. La Spada pesca Scolaro sulla sinistra, il giovane milazzese percorre decine di metri, si accentra e scarica un destro che trafigge Caruso. La formazione di mister Di Mauro abbozza una reazione immediata, Quartarone disinnesca un tentativo dalla distanza di Lorefice. Al 22' la staffilata di Lorefice, servito da Sinatra, si insacca, invece, alle spalle del portiere, riequilibrando, così, la situazione. Le squadre si allungano e cercano di conquistare l’intera posta in palio, ma creano una sola opportunità per parte. Al 34' spunto personale di Viaggio, che conclude dai dieci metri, Quartarone neutralizza in due tempi. Per gli ospiti serpentina di Isgrò e spiovente per l'accorrente La Spada, anticipato sul più bello da D’Arrigo.

Fc Misterbianco-Milazzo 1-1

Marcatori: 8' st Scolaro; 22' st Lorefice.

Fc Misterbianco: Caruso, Viaggio, Scaletta (23' st Di Stefano), Basile (44' st Nicosia), Gallo, D’Arrigo, Milazzo (44' st Maesano), Lorefice, Crisiglione (22' st Torrisi), Sinatra, F. Scapellato. A disp. Genovese, Coniglio, Di Salvo, Palermo, D. Scapellato All. Di Mauro.

Milazzo: Quartarone, Agolli, Dama, Trimboli (36' st Tosolini), Gitto, Presti (44' st Spaticchia), Gatto, Scolaro (47' st Bucolo), Isgrò, Ten Lopez (25' st Cambria), La Spada. A disp.: Catelli, Gazzè, Frassica, Insana, Pitale. All. Venuto.

Arbitro: D’Avola di Caltanissetta (Miccichè di Agrigento e Ferrazzi di Ragusa).

Note: sono stati ammoniti: Gatto, Ten Lopez, Sinatra, Dama, Basile, Scaletta, F. Scapellato e Maesano. Recupero 2’ e 5’.