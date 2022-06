Eccellenza, Giuseppe D’Antone nuovo tecnico del Viagrande

Giuseppe D’Antone è il nuovo tecnico del Viagrande. Nella stagione 2022/23, il club biancazzurro sarà ai nastri di partenza, per il secondo anno consecutivo, del campionato di Eccellenza. D’Antone, classe ‘81, che vanta un passato prestigioso da calciatore, come portiere di assoluto valore con esperienze anche in ambito professionistico, è stato scelto dalla dirigenza viagrandese dopo essersi messo in luce guidando, nel torneo di Promozione, il Belpasso, compagine che si è fatta apprezzare per la qualità del gioco espresso. “Desidero ringraziare la società, il presidente Rosario Vinciullo ed il direttore generale Roberto Casale per avermi dato questa grande possibilità – ha dichiarato il neo tecnico degli etnei -. Ricevere la chiamata di un club di categorie superiore, tra l’altro con un blasone ed una storia come quello del FC Città di Viagrande, gratifica il mio impegno e mi sprona a migliorare e crescere costantemente”.

Indicazioni circa l’allestimento dell’organico? “Abbiamo le idee chiare in merito. Con il direttore Casale abbiamo già individuato dei profili di calciatori e a breve chiuderemo le trattative. Buona parte della rosa sarà riconfermata. Prima dell’avvio della preparazione estiva, contiamo di definire tutto per poter lavorare su idee tattiche e impostazioni con un gruppo solido”.