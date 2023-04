Eccellenza, il Città di Acicatena pareggia 0-0 contro il Real Siracusa

E’ terminata a reti bianche la partita fra Città di Acicatena e Real Siracusa. Match molto equilibrato nella mezzora iniziale, durante la quale il gioco ristagna prevalentemente a centrocampo, senza particolari sussulti. La prima opportunità è dei padroni di casa con la girata aerea di Caruso intercettata da Aglianò. Nel finale di frazione, Mazzeo recupera palla e la consegna a Leonardi, l'attaccante entra in area e dribbla un avversario per poi calciare in porta con Aglianò che gli nega il gol respingendo coi piedi. Sul ribaltamento di fronte, Miraglia si invola in contropiede, Zanella riesce a rallentarlo, ma il numero undici conclude ugualmente, trovando pronto Spina.

Nel secondo tempo, ci prova subito capitan Caruso su punizione, ma il portiere respinge in tuffo. Al 20', Mazzeo perde la sfera nei pressi dell'area, Miraglia ha una ghiotta chance, ma Spina è bravissimo ad opporsi all’insidiosa battuta. Catenoti pericolosi con il neo entrato Petrullo, ottimo lancio per Leonardi che stoppa alla perfezione e tira, Aglianò blocca a terra. Ancora Petrullo protagonista, poco dopo, ma la sua soluzione dal limite non è irresistibile. Nel recupero, Città di Acicatena sfortunato, quando la conclusione in acrobazia di Nicosia viene vanificata dal palo.

Città di Acicatena-Real Siracusa Belvedere 0-0

Città di Acicatena: Spina, Zanella (17’ st Veca), Cerra (11’ st S. Caruso), Mazzeo, Talotta, Pennisi, Marrone, Solimene (24’ st Nicosia), Costa, N. Caruso (7’ st Petrullo), Leonardi. A disp.: Sabini, Furnari, Strano, Sgroi, Cardella. All. Angelo Bognanni.

Real Siracusa Belvedere: Aglianò, Ballatore, M. Guerriero, A. Guerriero, Brancato, Toure, Pepe (32’ Cannarella), Sillah, Fiorentino (21’ st Marino), Ruiz, Miraglia. A disp.: Di Silvestro, Giuffrida, Carastro, Giannetto, Amato. All. Vittorio Jemma.

Arbitro: Arculeo di Catania.