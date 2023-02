Eccellenza, il Mazzarrone si arrende sul campo del Città di Taormina

Il rimaneggiato Mazzarrone si è arreso per 4-0 sul campo del forte Città di Taormina. Padroni di casa pericolosi dopo appena 25?, quando Lucarelli pesca il taglio di Biondo, che per un soffio non riesce a fornire l?assist d?esterno a Cannavò che si sarebbe trovato davanti alla porta spalancata. Al 5? lo stesso Cannavò si inventa uno splendido tacco per Gallardo, conclusione però parata da Fagone. Lucarelli prima non inquadra la porta al termine di una bella azione di squadra, poi è murato da Fagone e Dieme. Dopo un nuovo intervento del portiere ospite su Ferraù, al 33? si affaccia in avanti anche il Mazzarrone: Tomasello premia il taglio di Enache, ma Cirnigliaro c?è e inchioda lo 0-0. I biancazzurri continuano ad attaccare, al 36? Lucarelli calcia sull?esterno della rete e due minuti dopo arriva il meritato vantaggio. Lo sigla Danny Biondi, al sesto gol del suo campionato, con una staffilata dal limite. Mazzarrone molto pericoloso al 41?, ma Cirnigliaro compie una super parata su Garufi, servito da un nuovo perfetto assist di Tomaselli. Allo scadere del primo tempo, Lucarelli calcia a botta sicura da dentro l?area, trovando la ?parata? del difensore ospite Di Blasi. Anche in questa occasione il signor Patti lascia giocare tra le vibranti proteste della squadra di casa.

Ad inizio ripresa, Cirnigliaro è subito chiamato in causa da una conclusione di Lo Giudice. Il Città di Taormina, però, è decisamente più cinico rispetto alla versione ?sprecona? del primo e al 12? Lucarelli serve un perfetto assist, che Cannavò trasforma nel gol del 2-0 con un colpo di testa da due passi. Mister Marco Coppa manda in campo Famà per Biondo e il neo entrato, al 63?, colpisce il palo con una potente punizione dal limite. Biondi ribadisce in rete, ma l?assistente Pirozzo segnala un fuorigioco. Dopo una parata di Cirnigliaro su Belecco, arriva il tris: Lucarelli e Gallardo gestiscono palla in area, tocco arretrato per Biondi e assist per Cannavò, che sigla il quattordicesimo gol del suo campionato. Al 33? il poker con il delizioso pallonetto d?esterno di Famà. Proprio allo scadere, infine, c?è spazio per un?ultima parata di Cirnigliaro su Lo Giudice.

Città di Taormina-Mazzarrone 4-0

Marcatori: 38' Biondi; 12' st e 24' st Cannavò; 33' st Famà

Città di Taormina: Cirnigliaro, Orecchio, Fragapane, Le Mura (19' st Biondi), Echeverria, Trovato, Biondo (14' st Famà), Ferraù, Cannavò (25' st Assenzio), Lucarelli (30' st Godino), Gallardo (30' st Caltabiano). A disposizione: Castrianni, Pantano, Quintoni, Patanè. All. Marco Coppa.

Mazzarrone: Fagone, Dieme (30' st Dieli), Enache (25' st Gomez), Puglisi, Di Blasi, Bellomo, Tomasello (25' st Basso), Tomarchio, Garufi (19' st Belecco), Lamarana (34' st Favara), Lo Giudice. Allenatore: Samuele Costanzo. A disposizione: Criscione, Gravina, Campanella. All. Samuele Costanzo.

Arbitro: Patti di Palermo (Bensorte di Trapani e Pirozzo di Palermo).