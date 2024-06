Mister Serafino soddisfatto dei movimenti di mercato dell'Atletico Catania 1994

Tra conferme e nuovi arrivi comincia a delinearsi l’organico dell’Imesi Atletico Catania 1994, che prenderà parte al campionato di Eccellenza 2024-2025. Un grande lavoro della società atletista e del direttore sportivo Damiano Proto. In maglia giallorossoblu sono arrivati il centrocampista ghanese Saddik Bello, il portiere Antonio Busà e, gran colpo di mercato, l’attaccante Alessandro Randis, 31 anni, l’anno scorso 10 gol con l’Enna promossa in Serie D. Per Randis è un ritorno in casa atletista. Confermati, inoltre, numerosi giocatori che nella scorsa stagione hanno contribuito al meraviglioso girone di ritorno della squadra atletista raggiungendo la salvezza in Eccellenza.

Il finale del campionato 2023-2024 ha dato eccellenti risultati con una parte dell'organico (7/11) confermato anche per la prossima stagione; rosa che la società sta ulteriormente migliorando e potenziando in termini di qualità. Questo significa che l'andamento del prossimo campionato di Eccellenza sarà quello della parte finale dello scorso torneo. L'Imesi Atletico Catania 1994 partirà con tanti punti in più in classifica. I giocatori dell'anno scorso devono dare continuità e proseguire il percorso intrapreso, fatto di armonia, unione e conoscenza di quello che devono fare in campo. Tutto questo avvantaggia la squadra, il lavoro dell'allenatore e l'inserimento dei nuovi migliorerà sicuramente le prestazioni. L'Imesi Atletico Catania 1994 partirà, quest'anno, con tanti punti in più e sono i punti realizzati l'anno scorso; basta rifare tutto quello che i giocatori hanno fatto seguendo ovviamente le linee del mister.

Il riconfermato tecnico atletista intanto è soddisfatto delle operazioni di mercato. “Insieme con il direttore sportivo Damiano Proto stiamo facendo un lavoro certosino - afferma Natale Serafino -. Stiamo cercando di migliorare una squadra che già l’anno scorso ha fatto benissimo. Prima del giocatore ci interessa l’uomo. Damiano Proto è stato bravissimo a chiudere delle trattative con calciatori importanti come Alessandro Randis, Saddik Bello e Antonio Busà. Fino a questo momento, Damiano ha svolto un ottimo lavoro, ma non è finita qui”. “E’ chiaro che ancora dobbiamo completare la rosa sia numericamente che nel reparto difensivo - aggiunge Serafino -. Ci manca ancora qualcosa per definire un gruppo che già l’anno scorso andava bene. Questo è il nostro obiettivo. Vogliamo disputare un campionato differente dall’anno scorso con aspettative diverse. Credo che l’esperienza della scorsa stagione sia servita un po’ a tutti. Non ci nascondiamo: vogliamo migliorare la classifica dello scorso torneo e far meglio. La società sta lavorando davvero al massimo per metterci in condizione di poter disputare un campionato importante. L’inizio della preparazione, in linea di massima, è fissato per il 29 luglio. A breve decideremo, insieme con il ds Damiano Proto, le prime amichevoli estive”.