Eccellenza: il Paternò piega la resistenza della Leonfortese, 1-0 firmato Micoli  

Squadra in casa

Squadra in casa Leonfortese

Continua la corsa del Paternò, che ha battuto in trasferta la Leonfortese per 1-0. La partita si è giocata al Comunale di Calascibetta per l'indisponibilità del campo di Leonforte. Rossazzurri subito pericolosi con Micoli, che si fa intercettare la conclusione ravvicinata dal portiere. Stessa sorte tocca, poco dopo, a Giannaula, ipnotizzato da Callejo. Al 6' ancora Giannaula sbaglia la deviazione risolutiva. Sull'altro fronte, i giocatori della Leonfortese protestano dopo due interventi dubbi nell'area avversaria, ma l'arbitro lascia proseguire. Gli etnei sprecano poi altre buone opportunità con Giannaula e Greco.

In avvio di ripresa, Callejo risponde presente sul tentativo di Micoli. Lo stesso Micoli pecca di precisione nelle successive occasioni create dagli ospiti. Il Paternò sblocca meritatamente il punteggio al 16', quando Micoli insacca la sfera di testa sul preciso cross dalla sinistra di Asero. Nel finale, Belluso va vicino al raddoppio, che gli viene negato dalle efficaci parate del portiere di casa.

Leonfortese-Paternò 0-1

Marcatore: 16' st Micoli.

Leonfortese: Callejo, Nuccio, Ferrara, Cacicia, Russo, Grasso, Gonella, D’Anca, Meta, Consiglio (31' st Caputa), Puleo. A disp.: Maugeri, Villani, Popolo Genesi, Manele, Mandala, Giovannelli, La Porta, Volo. All. Pietro Tarantino.

Paternò: Romano, Fratantonio, Godino (1' st Sangarè), Viglianisi, Mollica, Intzidis, Maimone, Greco, Micoli, Giannaula (10' st Belluso), Asero (42' st Messina). A disp.: Coriolano, Panarello, Floro Valenca, Napoli, Virgillito, Lo Monaco. All. Filippo Raciti.

Arbitro: Raimondo di Taranto (Spanò e Totaro di Messina).

Note: sono stati ammoniti: Nuccio e Greco. Recupero: 1' e 4'.