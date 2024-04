Eccellenza: il Paternò cede l'intera posta in palio alla Messana

Il Paternò, apparso stanco dopo l'impegno di Coppa Italia, è stato battuto in casa per 2 a 1 dalla Messana. Il tempo di battere il calcio d'inizio e la squadra ospite è già in vantaggio. Passaggio indietro di Godino, Genovese approfitta dell'errore ed impegna Truppo, il pallone arriva sui piedi di Cannavò, che lo insacca. Immediata reazione degli etnei, ma la rete di Asero viene annullata per una dubbia posizione di fuorigioco. Giannaula si libera poi bene e tira, la sfera sorvola la traversa. Al 18' ottimo intervento di Lima sul colpo di testa del vivace Giannaula.

Nell ripresa, i padroni di casa spingono alla ricerca del pareggio, che si materializza all'8': corner di Valenca, Micoli sfiora e girata aerea risolutiva di Panarello. Micoli va vicino due volte al sorpasso, nel secondo tentativo è bravo Lima ad apporsi alla sua conclusione. Sull'altro fronte, cross di Cannavò, Napoli e Panarello si ostacolano e permettono a Sowe di realizzare il nuovo vantaggio dei messinesi. Il Paternò fallisce una ghiotta occasione per riequilibrare la situazione, attacca con orgoglio nei restanti minuti, ma senza particolari idee, e, così, il tripplice fischio fa esultare, a sorpresa, la Messana.

Paternò-Messana 1-2

Marcatori: 1′ Cannavò; 8' st Panarello; 13' st Sowe.

Paternò: Truppo, Napoli (24' st Messina), Godino, Floro Valenca (21' st Greco), Panarello, Intzidis, Fratantonio (1' st Micoli), Viglianisi, Giannaula, Grasso, Asero. A disp.: Romano, Sangarè, Virgillito, Lo Monaco, Catania. All. Pino Truglio (Raciti squalificato).

Messana: Lima, Farfaglià, Fragapane, Gargiulo (19' st Bonasera), Misiti (27' st Ficara), Soares, Biondo (14' st Barbera), Corso, Cannavò (36' st Rando), Genovese, Sowe (35' st Ginagò). A disp.: Sanneh, Viscuso, Ruso, Sposito. All. Gabriele Patti.

Arbitro: Zantedeschi di Verona (Marino e Esposito di Palermo).

Note: sono stati ammoniti: Godino, Micoli, Misiti e Corso. Recupero: 2' e 7'.