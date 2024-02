Eccellenza, il Paternò cede l'intera posta in palio ad un cinico Milazzo 

Il Paternò è caduto per la seconda volta di fila. Dopo la sconfitta rimediata nello scontro al vertice con l'Enna, la squadra allenata da Filippo Raciti è stata battuta, infatti, per 2 a 1 in casa dal Milazzo nel campionato di Eccellenza. Partita condizionata dalle folate di vento, che complicano la vita ai calciatori. Etnei pericolosi all'inizio, ma le conclusioni di Micoli e Asero peccano della necessaria precisione. L'arbitro annulla due gol ai rossazzurri per altrettante presunte infrazioni. I mamertini, ben messi in campo da mister Antonio Venuto, attendono sornioni l'occasione propizia per colpire.

In avvio di ripresa, Coriolano evita la capitolazione sulla battuta di La Spada da favorevole posizione. Sull'altro fronte, termina di un soffio a lato la punizione dello specialista Maimone. Al 18' ospiti in vantaggio grazie alla beffarda conclusione di Gatto direttamente da calcio angolo, il pallone si infila sotto l'incrocio. L'immediato pareggio è propoziato dall'autorete di Dama, che insacca la sfera nella propria porta nel tentativo di anticipare il neo entrato Giannaula. I rossazzurri specano alcune buone opportunità per operare il sorpasso, mentre, In contropiede, il Milazzo centra (30') di nuovo il bersaglio: Presti serve La Spada, che da pochi passi realizza il gol del prezioso successo.

Paternò-Milazzo 1-2

Marcatori: 18' st Gatto; 21' st Dama (aut.); 30' st La Spada

Paternò: Coriolano, Napoli, Godino, Floro Valenca, Mollica (42' st Greco), Intzidis, Maimone, Viglianisi (19' st Giannaula), Micoli, Grasso (34' st Fratantonio), Asero. A disp. Truppo, Messina, Sangarè, Panarello, Virgillito, Lo Monaco. All. Filippo Raciti (squalificato).

Milazzo: Quartarone, Agolli, Insana, Presti, Tosolini, Dama, La Spada (40' st Pitale), Gatto, Ten Diaz (28' st Cambria), Isgrò (45' st Spaticchia), Scolaro. A disp.: Catelli, Matinella, Gitto, Errante, Frassica, Bucolo. All.: Antonio Venuto.

Arbitro: Framba di Torino (Di Venti di Enna e Fichera di Ragusa).

Note: sono stati ammoniti Micoli e Pitale. Recupero: 2' e 4'.