Il Paternò viola il campo dell'Acquedolcese, a segno Viglianisi e Giannaula  

Il Paternò ha violato il campo della Polisportiva Acquedolcese, imponendosi per 2 a 0 con un gol per tempo nel campionato di Eccellenza (girone B). Ottimo biglietto da visita in vista della sfida di Coppa Italia nazionale, in programma mercoledì a Manduria, in provincia di Taranto. Inizio intraprendente dei locali, pericolosi con il colpo di testa di Carrello, il pallone termina alto. L'immediata risposta degli etnei vale il vantaggio: Sangarè serve l'accorrente Viglianisi, che fa partire da lontano una staffilata diretta proprio sotto l'incrocio. Giannaula non finalizza poi tre buone opportunità per raddoppiare, mentre gli attacchi della squadra di casa peccano nell'ultimo passaggio.

In avvio di ripresa, Carrello sfiora il bersaglio grosso. Sull'altro fronte, la traversa nega la rete al solito Giannaula, che si rifà al 18', quando Napoli crossa al centro, aggancio del centravanti, che si gira e insacca la sfera con un angolato rasoterra. Nel finale, la Polisportiva Acquedolcese di getta orgogliosamente in avanti, crea qualche insidiosa mischia, ma la difesa rossazzurra regge l'urto fino al triplice fischio.

Polisportiva Acquedolcese-Paternò 0-2

Marcatori: 14' Viglianisi; 18' st Giannaula.

Polisportiva Acquedolcese: Caserta, Sulmaister, Caracò (18' st Mendes), Saccà, Strumia (35' st Cardali), Scolaro, Lupica, Carrello, Mazzeo (18' st Longo), De Nadal, Margaritini. A disp.: Indriolo, Clemente, Ferre. All. Francesco Palmeri.

Paternò: Truppo, Napoli, Mollica, Floro Valenca, Sangarè, Intzidis, Viglianisi (26' st Maimone), Greco, Giannaula, Fratantonio (48' st Lo Monaco), Messina. A disp.: Coriolano, Panarello, Godino, Catania, Asero, Virgillito, Grasso. All. Filippo Raciti.

Arbitro: Matranga di Palermo (Cottone e Somma di Palermo).

Note: sono stati ammoniti: Intzidis, Mollica, Scolaro, Saccaà, Viglianisi e Cardali. Recupero: 1' e 5'.