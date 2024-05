Eccellenza, cresce l'attesa per la finale di Coppa Italia Paternò-Solbiatese  

Mancano ormai poche ore all'inizio della storica finale nazionale di Coppa Italia di Eccellenza tra Paternò e Solbiatese, in programma sabato allo stadio "Bozzi" di Firenze a partire dalle 15.00. Alla vigilia, traspaiono emozione e fiducia dalle parole del tecnico rossazzurro Filippo Raciti: "La lunga attesa sta per terminare. E' passato quasi un mese da quando ci siamo qualificati per questa importante e prestigiosa sfida. Nel corso delle ulime settimane, è salita l'adrenalina, vista la valenza della posta in palio. Ci giocheremo, infatti, non soltanto la vittoria del trofeo tricolore, ma anche la promozione in serie D".

Che partita si aspetta? "Come ogni finale si azzera tutto e conterà molto la gestione nervosa del match. Molto dipenderà dalla concentrazione, dalla determinazione e inevitabilmente dagli episodi. Affronteremo un'ottima squadra, che possiede alcune individualità di spicco. Un'avversario in grado di metterci in difficoltà se non entreremo in campo con il giusto piglio, centrando l'approccio, come siamo abituati a fare. Si tratta di una gara che può regalare una grande gioia calcistica alla piazza di Paternò e a suoi straordinari tifosi, che meritano altri sicuramente palcoscenici rispetto all'Eccellenza".