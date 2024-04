L'Atletico Catania 1994 ospita il Milazzo nell'ultimo match del campionato di Eccellenza  

Ultima partita stagionale per l’Imesi Atletico Catania 1994. La squadra allenata da mister Natale Serafino ospiterà domenica (fischio d’inizio alle ore 16.30) il Milazzo nel trentesimo ed ultimo turno del campionato di Eccellenza. Con la salvezza già conquistata, il team etneo vuol chiudere bene l'annata agonistica e regalare un’altra gioia a società e tifosi. La gara si disputerà allo stadio “Aldo Binanti” di Scordia a porte chiuse per l’inagibilità della tribuna. Arbitro dell’incontro Marco Granillo di Napoli (assistenti Gabrielbattista Castelletti e Filippo Scannella, entrambi di Caltanissetta).



“La sfida va onorata - afferma il difensore atletista Salvo Zagami -. Dobbiamo dare continuità al meraviglioso girone di ritorno che abbiamo disputato. Ci siamo preparati bene in settimana. Ci teniamo tutti a fare bella figura. Affronteremo una squadra valida, che nel girone di ritorno ha fatto grandi cose. Mi auguro che sia una bellissima gara. L’obiettivo noi l’abbiamo raggiunto con due giornate di anticipo grazie al grande lavoro di squadra, staff tecnico e dirigenza. Una comunanza di intenti fondamentale per ambire a traguardi ambiziosi, presenti e futuri”.