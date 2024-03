Eccellenza, l'Atletico Catania sfida la Nebros sul campo di Scordia 

In campo per la 24^ giornata del campionato di Eccellenza, l’Imesi Atletico Catania 1994, dopo il buon pareggio di Gela, torna oggi (fischio d’inizio alle ore 15.00) a giocare allo stadio “Aldo Binanti” di Scordia. La formazione giallorossoblù affronta la Nebros in una sfida fondamentale per la salvezza. In classifica, le squadre sono distanziate da due punti (28 per l’Imesi Atletico Catania 1994; 30 per la Nebros). Concentrazione alta e tanta voglia di continuare il trend positivo per gli atletisti, che hanno rifinito la preparazione al campo Comunale "Zia Lisa" agli ordini del tecnico Natale Serafino.



“E' una partita molto tosta – afferma il difensore Giovanni Spampinato -. La Nebros è una buona squadra, ma noi puntiamo a sfruttare al meglio il fattore campo. E’ uno scontro diretto e vogliamo far bene per avvicinarci alla salvezza. Siamo concentrati e determinati come sempre”. “Ci aspetta un incontro complicato – dichiara il difensore centrale Rodrigue Yoboua -. Nel girone di ritorno, le squadre si sono rinforzate. Sappiamo bene qual è il nostro obiettivo, andare a conquistare i tre punti. La Nebros non ci farà trovare di certo la tavola apparecchiata, quindi dovremo dare tutto in campo per vincere. Vogliamo regalare il successo in primis a noi stessi e poi alla società, che sostiene grandi sforzi economici per permetterci di giocare a Scordia”. La gara tra Imesi Atletico Catania 1994 e Nebros verrà arbitrata da Lorenzo Motta di Siracusa (assistenti Tommaso Mangiapane e Davide Trovato di Agrigento).L’incontro sarà trasmesso in diretta, nella pagina Facebook dell’Imesi Atletico Catania 1994, con collegamento a partire dalle ore 14,50.