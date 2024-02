L'Atletico Catania 1994 va a Gela per continuare a fare punti salvezza 

Impegno in trasferta per l’Imesi Atletico Catania 1994 nel girone B del campionato di Eccellenza. La squadra giallorossoblù sarà di scena domenica sul campo del Città di Gela (fischio d’inizio alle ore 15). Un’altra gara importante per il team atletista, che intende continuare a far punti per avvicinarsi sempre di più all'obiettivo salvezza.

Allo stadio “Vincenzo Presti”, gli etnei dovranno sfoderare un’altra prova di carattere e compattezza. Cinque successi nelle ultime sei gare giocate (tre vittorie consecutive) rappresentano un buon bottino ed un ideale biglietto da visita. Il morale è alto, la voglia di correre e di lottare anche. Il tecnico Natale Serafino ha preparato bene, in settimana, l'incontro e si aspetta la risposta dei sui calciatori. Il Città di Gela non attraversa un buon momento per cui darà il massimo, tra le mura amiche, per tornare a muovere la classifica. I gelesi sono reduci dalle sconfitte contro Enna, Milazzo e Rocca Acquedolcese. Partita fondamentale per entrambe le formazioni, che puntano ad un risultato positivo. Il match verrà arbitrato da Alfonso Aquilina di Agrigento (assistenti Antonio Lalomia e Francesco Conti di Enna).