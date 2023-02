Eccellenza, termina a reti inviolate la sfida Città di Acicatena-Leonzio  

Si allunga la striscia di risultati utili consecutivi del Città di Acicatena, che ha conquistato un buon punto, tra le mura amiche, contro la Leonzio. Partita avara di occasioni da gol, ma giocata con agonismo ed intensità. Ospiti pericolosi al 24': corner di La Mesa, ci mette un pugno Tomaselli, la sfera finisce a Ricca, che colpisce in acrobazia, ma l'estremo difensore è attento e si oppone. Poco dopo, padroni di casa che recuperano un pallone vagante con Marrone, servizio verso Leonardi, la cui conclusione dalla distanza viene bloccata da Saitta.

Nella ripresa, Leonzio vicina al vantaggio. Carbonaro fa la sponda per Frittitta, destro da fuori, ma Tomaselli vola e gli dice di no. Clamorosa opportunità per i catenoti all’11’, quando Leonardi stacca di testa completamente solo in area, mancando la porta di pochissimo sull'uscita a vuoto di Saitta. I bianconeri prendono poi campo, senza, però, finalizzare. Dopo oltre sei minuti di recupero, arriva il triplice fischio che sancisce il definitivo 0-0.

Città di Acicatena-Leonzio 0-0

Città di Acicatena: Tomaselli, Mazzeo, Cerra (23’ st Zirignon), Veca (35’ st Solimene), Spampinato, Pennisi, Marrone (36’ st Petrullo), Talotta, Costa (21’ st S. Caruso), N. Caruso, Leonardi (43’ st Bottino). A disp.: Ligotta, Furnari, Nicosia, Giannetto. All. Angelo Bognanni.

Leonzio: Saitta, Sardo, Panarello, La Mesa (15’ st D. Scapellato), Tornatore, Samba, Carbonaro, Sangiorgio, Frittitta (9’ st Kabangu), Ricca (20’ st D’Emanuele), F. Scapellato (26’ st Quarto). A disp.: Serafino, Lanza, Faraone, Aiello, Puglisi. All. Natale Serafino.

Arbitro: Carnemolla di Ragusa.