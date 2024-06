Eccellenza: Vitale, Bertolo, Maiorano, Sakho e Ilardi restano all'Atletico 1994 

Importanti conferme in casa Imesi Atletico Catania 1994. Dopo l'allenatore Natale Serafino e il difensore centrale Giuseppe D’Arrigo, il direttore sportivo Damiano Proto ha trovato l’accordo con altri cinque calciatori. Continueranno ad indossare la maglia giallorossoblu in Eccellenzaa: il portiere e capitano Virgilio Vitale, il difensore Salvatore Bertolo, i centrocampista Stefano Maiorano e Amadou Sakho, il giovane attaccante Francesco Ilardi. Nello staff tecnico, rinnovata la fiducia al preparatore dei portieri Mario Noto.



Vitale è pronto: “Sono felice, onorato e motivato per questa conferma. Non vedo l’ora di cominciare la mia terza avventura con l’Imesi Atletico Catania 1994. Nel prossimo torneo non vogliamo soffrire come nella prima parte del campionato scorso. Mi aspetto un'esperienza importante con la squadra protagonista”. Per Maiorano sarà, invece, la seconda annata agonistica con gli etnei. L’esperto calciatore campano, con un passato in serie C e D, afferma: “Qui mi sono trovato bene ed ho voluto continuare questo progetto. La società è ambiziosa e dovremo alzare l’asticella già dai primi giorni del ritiro”.