Emergenza portieri al Catania: arriva pure Albertoni

Nuovo acquisto in casa rossazzurra per ovviare all'assenza per infortunio del portiere Alessandro Livieri. Il Catania Football Club ha annunciato con una nota l'arrivo del calciatore Marco Albertoni, nato a Genova il 5 agosto 1995.

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Genoa, l’estremo difensore ligure ha collezionato 89 presenze nelle competizioni professionistiche ufficiali impreziosite da 20 clean sheet, indossando le maglie di sette società in Serie C: Spal, Mantova, Pistoiese, Lucchese, Albissola, Ravenna e Renate. Al suo attivo anche un’esperienza con il Perugia. Il neo-rossazzurro indosserà la maglia numero 95.