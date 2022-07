Sarà Errea il nuovo sponsor tecnico del Catania, Ferraro sempre più vicino alla panchina

Confermata l'affiliazione alla Figc, passo decisivo per la prossima iscrizione al campionato di Serie D 2022/23, si aggiunge un altro tassello alla creazione del nuovo Catania Ssd. Con un comunicato ufficiale congiunto è stato, infatti, annunciato questa mattina l'accorso con Errea come nuovo sponsor tecnico, che avrà l'onore e l'onere di creare le prime e nuove maglie ufficiali della neonata società.

Grella: "Errea eccellenza del made in Italy"

Vincenzo Grella, vice presidente e amministratore delegato rossazzurro, ha espresso grande sosddisfazione per la partership con l'azienda parmigiana: “Si tratta di un’intesa strategicamente fondamentale, per lo sviluppo del brand Catania: Erreà è nel proprio settore tra le eccellenze del made in Italy e pertanto supporterà al meglio i nostri programmi relativi al merchandising. Tesserati e tifosi indosseranno prodotti di alta qualità, siamo davvero soddisfatti di aver avviato questo rapporto di collaborazione e siamo certi che sarà proficuo”.

Gandolfi (presidente Errea): "Orgogliosi di questo accordo"

“Siamo molto orgogliosi - ha aggiunto il presidente di Errea Sport, Vincenzo Gandolfi - di aver firmato con la nuova società che ha deciso di rilanciare il calcio a Catania, storica piazza del calcio italiano. Il Catania SSD si aggiunge alla nostra grande famiglia di realtà professionistiche, con l’augurio che il percorso intrapreso dal club possa portare la squadra nei campionati che merita. Speriamo veramente che i tifosi possano apprezzare i nuovi kit e il lavoro che vi sta dietro, ci auguriamo che indossino le maglie con la stessa gioia e con la passione con cui noi le produrremo”.

Ferraro vicino alla panchina

Stando ai rumors sempre più insistenti, il Catania sta per sciogliere anche le riserve su quello che sarà l'allenatore del club. A sedere sulla panchina rossazzurra sarà Giovanni Ferraro l’allenatore che guiderà il Catania nel tentativo di centrare al primo tentativo il ritorno tra i professionisti. Con lui dovrebbe arrivare, o sarebbe meglio dire ritornare in questo caso, Marco Biagianti, nel ruolo di team manager. Una scelta che sarebbe dettata dalla conoscenza della categoria di Ferraro: il tecnico è stato infatti il fautore della promozione del Giugliano in Serie C la scorsa stagione. Battuta quindi la concorrenza di Marco Turati, collaboratore di Vincenzo Italiano alla Fiorentina e altro nome papabile circolato nelle ultime settimane.