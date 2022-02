Catania, contro la Fidelis Andria un pareggio: Russotto torna al gol

Serie C Girone C

Un pari senza gloria per il Catania, ma sventata una sconfitta che sarebbe diventata pericolosa dal punto di vista della classifica. In casa della Fidelis Andria la squadra di Baldini si trova ancora una volta costretta a rincorrere dopo un gol subito a causa dell'ennesima fase difensiva non impeccabile. Ne approfitta nei minuti iniziali Risolo che trova l'inserimento giusto per battere Sala. La squadra di casa tiene il pallino del gioco per buona parte del match. La mossa di Baldini è quella di gettare nella mischia Russotto già nel primo tempo la posto di uno spento Provenzano.

Il numero 7 impatta bene e nel secondo tempo trova la rete che fissa il punteggio sul risultato di 1-1 dopo una bella iniziativa palla al piede del solito Greco. Un punto che tiene a distanza la squadra pugliese, ma che non allontana il Catania dalla zona calda della classifica, in attesa della penalizzazione che arriverà nel mese di febbraio.

TABELLINO FIDELIS ANDRIA-CATANIA 1-1 (Risolo 6', Russotto 55')

Fidelis Andria (3-5-2): Saracco; Monterisi (72' De Marino), Legittimo, Riggio; Casoli, Gaeta (60' Ortisi), Urso (72' Bortoletti), Risolo, Carullo; Bubas (83' Messina), Di Piazza (60' Sorrentino)

Catania (4-3-3): Sala; Albertini, Monteagudo, Lorenzini, Pinto; Rosaia (73' Simonetti), Cataldi, Provenzano (dal 31' Russotto), Greco (91' Izco), Moro (74' Sipos), Russini (74' Biondi)