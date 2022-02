Fidelis-Andria-Catania, probabili formazioni: Russotto cerca spazio, si cambia in mezzo?

Serie C Girone C

Sfida da non sbagliare quella che attende il Catania contro la Fidelis Andria. Un trittico ravvicinato nella stessa settimana che si chiuderà domenica con la trasferta in casa della Turris. Un calendario fitto di appuntamenti che gli uomini di Baldini devono affrontare al meglio per non rendere la classifica pericolante, in attesa della penalizzazione in termini di punti.

Forze fresche e possibilità di vedere volti nuovi rispetto al match contro il Catanzaro. I nuovi arrivati Simonetti e Lorenzini potrebbero avere corposo minutaggio, candidandosi anche dall'inizio, Baldini d'altronde li conosce bene, Greco sempre in campoe proverà ancora a dare il suo contributo. Russini non in versione deluxe nell'ultima sfida, possibile chance per Russotto quindi dall'inizio, possibile anche al posto di Biondi. Zanchi dopo essere rimasto ai piedi dell'Etna pronto a tornare in campo dal primo minuto.

PROBABILE FORMAZIONE FIDELIS ANDRIA-CATANIA

Catania 4-3-3: Sala, Albertini, Claiton, Lorenzini, Zanchi, Greco, Simonetti, Rosaia, Russini (Biondi), Moro, Russotto