Calcio a 5, Anderson da Rocha Silva Zōi alla Meta Catania

La Meta Catania ha ingaggiato il pivot brasiliano Anderson da Rocha Silva Z?i. L’arrivo del verdeoro completa il reparto avanzato dando là davanti un nuovo punto di riferimento, insieme al giovane Gaetano Musumeci, necessario al roster di coach Juanra.

Anderson Z?i nasce a Brasilia il 27 dicembre 1992 e muove i primi passi nel futsal nel 2013 proprio nel Brasilia Futsal. Nel 2016 i primi successi con lo stesso club conquistando con la squadra Candango competizioni come Copa Brasília e Campeonato Brasiliense.

Forte fisicamente dall’alto del suo metro e novanta possiede buone doti di palleggio e ottima visione di gioco nel distribuire l'ultimo passaggio in zona offensiva. Un perno per la Meta Catania che scova in Brasile una risorsa da far crescere e maturare nel futsal italiano ed europeo.

Anderson Z?i ha vestito anche le maglie del São Lourenço, Taubaté, Juventude, Esporte Futuro, Praia Clube.