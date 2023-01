Futsal, in Coppa Italia viene fuori l'orgoglio della Meta Catania

Rialza la testa, petto in fuori, orgoglio e vittoria. La Meta Catania scaccia il momento nero con una qualificazione importante al Palarigopiano contro il Pescara. Successo che vale il passaggio del turno per la formazione rossazzurra, pronta adesso a giocarsi i quarti di Coppa Italia, ultimo step in vista della nuova formula Final Four.

La reazione di carattere della Meta Catania passa ancora dagli abruzzesi, dopo la brutta sconfitta in campionato della scorsa settimana. Tarantino per l'occasione ha anche ritrovato il capitano Carmelo Musumeci, assenza pesante nell'ultimo turno in Serie A1.

Pescara battuto 2-6 in campo esterno: applausi e qualificazione per gli etnei. Sugli scudi Nelson Lutin, autore di una doppietta, ma è stata una prova positiva dal punto di vista corale, in cui il gruppo ha saputo gestire i momenti cruciali di una sfida tutt'altro che facile sulla carta. Risultato netto e "vendicata" la sconfitta in campionato, gara giocata bene e dominata nei momenti decisivi. Una sterzata necessaria e una ventata di positività per riprendere il cammino nella giusta direzione.

Di seguito il tabellino della gara:

FUTSAL PESCARA-META CATANIA 2-6 (1-2 p.t.)

FUTSAL PESCARA: Montefalcone, Rossetti, Murilo, Bukovec, Coco, Montes, Micheletto, Caruso, Fatiguso, Petrov, Patricelli, Mammarella. All. Despotovic

META CATANIA: Dovara, Pulvirenti, Alonso, Bocao, Musumeci, Podda, Silvestri, Spellanzon, Lutin, Vaporaki, Corallo, Tornatore. All. Tarantino

MARCATORI: p.t. 6'19" Lutin (C), 12'41" Caruso (P), 16'51" Alonso (C), s.t. 2'58" Musumeci (C), 11'56" Spellanzon (C), 19'02" Murilo (P), 19'48" Dovara (C), 19'59" Lutin (C)

AMMONITI: Caruso (P), Alonso (C), Pulvirenti (C), Rossetti (P), Vaporaki (C), Bocao (C), Micheletto (P), Murilo (P)

ESPULSI: Montes (P), Montefalcone (P), Vaporaki (C)

ARBITRI: Nicola Maria Manzione (Salerno), Alessandro Cannizzaro (Ravenna) CRONO: Gianluca Rutolo (Chieti)