Futsal, Juan Ramon Calvo è il nuovo coach della Meta Catania

Comincia con un segnale importante la nuova stagione di Serie A1 per la Meta Catania. "La società rossazzurra è lieta di annunciare l'arrivo - si legge in una nota -, come nuovo responsabile tecnico del club rossazzurro, di Head Coach Juan Ramon Calvo meglio conosciuto come Juanra. Entrenador spagnolo di grande livello, classe 1982, che ha scritto la storia con vittorie, coppe e partecipazioni internazionali del club ungherese della Haladas. Con Haladas in panchina ha conquistato tre scudetti consecutivi e tre coppe nazionali, senza dimenticare il main around ed élite around raggiunti in Champions League nelle ultime due stagioni".



"Sono molto felice della mia scelta - ha esordito l'allenatore della squadra rossazzurra -, ed è un onore e un grande stimolo per la mia carriera guidare un club così prestigioso in Italia come la Meta Catania. Spero di aiutare il club a svilupparsi e crescere al massimo per ottenere i migliori risultati della sua storia".



Juanra Calvo è stato da giocatore un simbolo nella Liga spagnola dove ha vinto tutto e con la maglia delle furie rosse della Spagna ha conquistato il titolo Europeo nel 2010. Adesso Catania e soprattutto la Meta per scrivere un futuro insieme.