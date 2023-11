Futsal, la fortuna volta le spalle alla Meta Catania: vittoria per L84, 4-3

Si ferma l’imbattibilità della Meta Catania che nonostante un’altra grande gara e tante assenze cede nel finale alla L84. Tanto rimpianto per una partita tranquillamente alla portata della formazione rossazzurra.

Allarme assenze per la squadra di coach Juanra che deve continuare a rinunciare ai portieri Tornatore e Timm, ma soprattutto deve registrare il forfait di Carmelo Musumeci fermato da un risentimento muscolare. Gara molto equilibrata, con L84 con il possesso del gioco, ma Meta Catania elettrica nelle ripartenze nel sorprendere la retroguardia piemontese. Rossazzurri sempre alla ricerca della verticale e del pivot Anderson prima e Gaetano Musumeci poi. Partenza razzo dei padroni di casa che sono andati a segno dopo soli 50 secondi con Tuli. Meta Catania che reagisce subito e rimette il risultato in parità grazie alla rete di Salamone. Bella partita, con tanta qualità da un parte e dall’altra e con la L84 che torna avanti con Mateus che a metà del primo tempo gonfia la rete. La risposta della Meta Catania nel sinistro di Turmena abile a trovare la porta dopo il tocco smarcante di Anderson. Etnei veloci e con buona sintonia, pressano l’area della L84 rendendosi sempre pericolosi con Turmena prima e Anderson poi a sei dalla fine. L84 schiacciata nell’area e Meta Catania che continua a bombardare Tondi con Salamone alla ricerca della doppietta personale. Nel momento migliore della Meta Catania ecco arrivare la stoccata al volo di Vidal che da 15 metri segna battendo Manservigi. Rossazzurri che reagiscono ancora ed è Podda che sfiora la rete per riaprire la partita. Gara nervosa e ricca di gialli, la Meta Catania gioca il power-play per rintuzzare le distanze prima dell’intervallo. Podda, Turmena e Salamone mettono i brividi alla porta dell L84, ma senza il risultato del gol e primo tempo che finisce con i padroni di casa sul +2.

Nella ripresa volitiva e vogliosa la Meta Catania che attacca alla ricerca della rete per riaprire la partita. Turmena, Dian Luka e Bocao impegnano Tondi, mentre Manservigi è bravo a chiudere il diagonale di Mateus. Al minuto tre occasione per i rossazzurri che rimangono con l’uomo in più per il rosso ai danni della L84. Juanra spinge i suoi con Dian Luka, Turmena, Bocao e Podda ma L84 regge grazie a chiusure provvidenziali e interventi importanti di Tondi su Dian Luka e Bocao. La Meta Catania però non molla e in parità numerica reagisce ancora più forte: prima la rete del 3-2 bellissima e tutta di prima con Turmena a mettere dentro sul secondo palo e pochi secondi dopo il 3-3 con Gaetano Musumeci abile sotto porta a depositare in rete il tiro cross di Salamone. Gara che dopo il 3-3 della Meta Catania subisce una fase di stanca prima dell’episodio che castiga i rossazzurri. Al minuto 12 secondo giallo per Pulvirenti, L84 in superiorità numerica e neroverdi cinici e spietati nel pescare a sette dal termine il 4-3. Juanra lancia il power-play e cerca la stoccata del pareggio, ma i rossazzurri sono sfortunati con Bocao e Salamone vicini al nuovo pareggio. A 90 secondi dalla fine ancora con l’uomo in più Dian Luka esalta i riflessi di Tondi. La speranza della Meta Catania negli ultimi sessanta secondi: gli etnei provano a sfondare, ma non rimettono il risultato in parità e la sirena sancisce la prima sconfitta stagionale dei rossazzurri.