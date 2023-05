Futsal, la Meta Catania ce l'ha fatta: conquistati i playoff scudetto

C’è tutto nella conquista dei playoff della Meta Catania. Gara trilling, passata da momenti di assoluto dominio caratterizzati dalla determinazione degli etnei, dalla voglia fortissima di conquistare un obiettivo importante fino agli attimi di ansia quando la Feldi Eboli ha perfino ribaltato il punteggio portando fuori dalle prime otto i rossazzurri. La Meta Catania vola ai playoff scudetto e ritorna nell’elitè del futsal italiano, tra le prime otto migliori formazioni italiane. Alla fine un pareggio con tanta ansia, ma figlio di concentrazione, applicazione e della forza delle cosiddette motivazioni. Una rincorsa pazzesca dei rossazzurri in campionato: dalla possibile retrocessione, al cambio di marcia nelle ultime nove giornate e la conquista dei playoff grazie a 19 punti conquistati: sei vittorie, un pareggio e due sole sconfitte.

Cipollini ritrova Tornatore tra i pali e il francese Nelson Lutin. Partenza e approccio alla gara perfetto, lo stesso invocato dal capitano Carmelo Musumeci alla vigilia del match: proprio lui riesce subito, dopo appena un minuto, a sbloccare la partita con il suo diciassettesimo sigillo in campionato battendo Dal Cin e aprendo le danze. Alonso continua a vivere il suo magic moment siglando il raddoppio con la Meta concentrata e aggressiva mentre Feldi Eboli, non in un gran periodo ma già qualificata per i playoff, non reagisce al giro palla e agli affondi degli etnei: a metà primo tempo arriva pertanto il terzo gol, con Spellanzon che in uscita fulmina Dal Cin per lo 0-3. Gli avversari comunque riescono a mantenere aperti i giochi: il gol sotto l’incrocio di Vavà al minuto dodici e la stoccata improvvisa, su palla inattiva, di Restaino riaprono il match. Nel finale della prima frazione, bravissimo Tornatore, reattivo sulla conclusione proprio del portiere di Feldi Eboli.

Nella ripresa pericolosa la Feldi Eboli: Guilhermao in contropiede spara alto, mentre Fantecele trova sulla strada un reattivo Tornatore. Gara bloccata, la Meta Catania prova ad addormentarla ma all’improvviso la botta di Vavà imprendibile per Tornatore riporta sul 3-3 il match mettendo pressione ai rossazzurri. A sette dalla fine la botta di Alonso trova le manone di Pasculli subentrato al portiere Dal Cin. Meta Catania che un minuto più tardi si salva sul contropiede di Fantecele con il pallone ballerino nell’area piccola. A sei dal termine la beffa: il contropiede ancora della Feldi Eboli con Fantecele che pesca Guilhermao tutto solo e firma il 4-3. A quattro dal termine ancora una palla lunga, ancora Feldi Eboli a un passo dalla quinta rete ma Tornatore è superbo nel tenere a galla i suoi alla ricerca del gol playoff. Nell’azione botta per Tornatore e pali difesi da Dovara, ma ben presto la tattica rossazzurra prevede l'inserimento del power play per cercare la rete decisiva. A tre dalla fine gli etnei segnano la rete del pareggio con il capitano Carmelo Musumeci per un 4-4 pesantissimo. Infinito il match e appena trenta secondi dopo la nuova beffa, stavolta su calcio piazzato con Restaino che batte il rientrante Tornatore, 5-4. Meta Catania che però non demorde e ancora con l’uomo in più, Alonso, buca Pasculli per il nuovo pareggio.

Finisce cosi, 5-5 con la Meta Catania che non vince ma conquista grazie agli scontri diretti della classifica avulsa i playoff scudetto ritornando nell’elitè del futsal italiano.

Di seguito il tabellino del match

FELDI EBOLI-META CATANIA 5-5 (2-3 p.t.)

FELDI EBOLI: Dal Cin, Vavà, Guilhermao, Fantecele, Restaino, Caponigro, Viscido, Braga, Sansone, Marotta, Glielmi, Pasculli. All. Samperi

META CATANIA: Tornatore, Pulvirenti, Alonso, Bocao, Musumeci, Podda, Silvestri, Spellanzon, Lutin, Vaporaki, Corallo, Dovara. All. Cipollini

MARCATORI: 0'52'' p.t. Musumeci (M), 2'56'' Alonso (M), 10'38'' Bocao (M), 12'32'' Vavà (F), 15'19'' Restaino (F), 9'04'' s.t. Vavà (F), 13'47'' Guilhermao (F), 17' Musumeci (M), 17'24'' Restaino (F), 18'30'' Alonso (M)

AMMONITI: Lutin (M), Bocao (M), Dovara (M)

ARBITRI: Domenico Di Micco (Cinisello Balsamo), Giulia Fedrigo (Pordenone) CRONO: Pasquale Crocifoglio (Napoli)