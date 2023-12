Futsal, la Meta Catania quest'anno coltiva ambizioni importanti

La Meta Catania si è messa alle spalle la trasferta e il match contro Genzano con molti rimpianti, per una gara che è stata ad un passo dalla casella dei tre punti per i rossazzurri ma con rinnovata consapevolezza nei propri mezzi. Una partita dominata, soprattutto nel secondo tempo, dai rossazzurri andati perfino in svantaggio. Primo tempo equilibrato tra due squadre che mostrano sostanza e muscoli. Match veloce, con continui cambi di fronte e portieri attenti ad ogni tentativo offensivo delle due squadre. Meta Catania maggiormente incisiva ma poco precisa sotto porta. Genzano che sfiora la rete, Timm perfetto in due occasioni. Nel momento di maggior sforzo rossazzurro con i tentativi di Musumeci e Turmena ecco l’asticella pendere verso Genzano alla fine del primo tempo con i padroni di casa che pescano la rete del vantaggio con Fusari.

Ad inizio ripresa ritmi sempre alti e Maurizio Silvestri al limite dell’area sfiora l’incrocio dei pali per il possibile pareggio della Meta. Genzano più attendista, gestore del vantaggio e pericoloso nella transizione positiva e ripartenza, rispetto ad una Meta Catania dominante nel possesso e vogliosa di mirare la porta del possibile pareggio. Al quinto seconda occasione stavolta per Dian Luka in contropiede, ma Bissoni chiude in scivolata. Catania pressa alla ricerca del gol: il duetto Turmena-Dian Luka trova la parata del portiere del Genzano e sullo sviluppo del calcio d’angolo la botta di Bocao non è fortunata. Al minuto 9’30’’ i rossazzurri pareggiano grazie ad una super azione, tutta di prima tra Musumeci-Turmena e la stoccata a centro area di Bocao, quarta rete personale, e 1-1: pareggio Meta Catania meritato. I ragazzi di coach Juanra premono sull’acceleratore e in trenta secondi, tre occasioni da gol e del possibile raddoppio ma i tiri di Carmelo Musumeci e Turmena vengono chiusi dalle parate di Di Ponto e la traversa invece dice di no sulla stoccata di Pulvirenti. A cinque dalla fine, Meta Catania ad un passo dal raddoppio con il tiro-cross di Turmena e da pochi passi Silvestri non riesce a ribadire in rete. Gara nervosa a quattro dalla fine con fallo non fischiato a Bocao in ripartenza ed invece sanzionato il quinto fallo ai rossazzurri che perdono l’allenatore Juanra espulso senza un perché dall’arbitro. Possibilità per Dian Luka non sfruttata. A due dal termine l’ultimo sforzo per gli etnei, mentre l’arbitro continua a sanzionare la panchina della Meta Catania stavolta con Salamone ammonito. 120 secondi ancora di power play e botta di Turmena che scalda la mano di Di Ponto e a 48 secondi dal termine sempre Di Ponto ad abbassare la saracinesca sulla conclusione a botta sicura di Anderson.

Finisce cosi, 1-1 per un pareggio che sicuramente scontenta una Meta Catania che ha dominato la ripresa e avrebbe meritato miglior fortuna e la vittoria. Rossazzurri che allungano la serie utile a quattro gare e salgono a 20 punti in classifica legittimando la forza assoluta dei rossazzurri in questo campionato.